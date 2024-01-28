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Giriş Tarihi: 28.1.2024 18:03 Son Güncelleme: 28.1.2024 18:20

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş saldırının yaşandığı kiliseyi ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sarıyer’de bir kişinin öldüğü saldırının gerçekleştiği Santa Maria Kilisesi’ni ziyaret etti.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş saldırının yaşandığı kiliseyi ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, saldırının gerçekleştiği kiliseye ziyarette bulundu. Ziyaret sonrasında konuşan Ali Erbaş, "Bugün, Sarıyer'deki kilisede müessif bir olay yaşandı. Ayin esnasında kiliseye kimliği belirsiz kişiler saldırmış ve bir vatandaşımızın ölümüne sebebiyet vermişlerdir. Biz bu yüzden kilisenin rahibini, yetkililerini ziyaret ettik hem geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk hem de baş sağlığı diledik. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki farklılıklar bizim zenginliğimizdir. Mabetlerin ibadet esnasında tamamen dokunulmazlığı vardır. Hangi dinin mabedi olursa olsun, sadece camiler değil kiliseler diğer sinagoglar her zaman dokunulmazdır bizim inancımıza göre. Dolayısıyla bu kilisede hem de ayin esnasında yapılan bu saldırıyı şiddetle lanetliyorum, kınıyorum. Ölen kişinin yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Geçmiş olsun diyorum devlet olarak millet olarak birliğimizi beraberliğimizi her zaman muhafaza edeceğiz. Farklı inançlardan insanların bir arada yaşaması bizim için zenginliktir. Bizim medeniyetimiz tarihten bu yana farklı inançlardan kültürlerden insanların bir arada huzur içerisinde yaşadığı ve dünyaya örnek olan bir devlettir bir vatandır. Böyle bir kültürün böyle bir medeniyetin çocukları olarak bizler birliğimize beraberliğimize zarar verecek her türlü kötülüklere karşı toplu olarak mücadele edeceğiz. Devletimiz büyük İçişleri Bakanlığımız Adalet Bakanlığımız yetkililerimiz mutlaka bu olayı çözecektir. En kısa zamanda saldırganlar yakalanacak ve cezalarını göreceklerdir. Vefat eden kardeşimizin bütün yakınlarına ben baş sağlığı diliyorum ve geçmiş olsun diyorum inşallah bir daha böyle acı olayları yaşamayız. Ne kiliselerde ne havalarda sinagoglarda ne camilerde ne burada ne başka yerlerde bir daha bu tür acı ve üzüntü verici olaylar inşallah yaşanmaz" diye konuştu.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş saldırının yaşandığı kiliseyi ziyaret etti
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