Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: Kudüs’teki zulmün bitmesi için bu sefer 88 yıl beklemeyeceğiz

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen "İl buluşmaları" kapsamında Gümüşhane'ye gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gümüşhane Valiliği ve Gümüşhane Belediye Başkanlığı ziyaretlerinin ardından Merkez Kemaliye Camii'nde Cuma namazı öncesi hutbeye çıktı, ardından da Cuma namazı kıldırdı. Prof. Dr. Erbaş hutbede, 24 Şubat Cumartesi günü idrak edilecek olan Berat Gecesi'nin önemine vurgu yaparak Berat Gecesi'nin, akıp giden ömrün muhasebesini yapmayı, yaratılış gayesine uygun olmayan her türlü söz ve davranıştan uzak kalmayı insanlara hatırlatan önemli bir gece olduğunu ifade etti. Berat Gecesinin, tövbe ve istiğfar gecesi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ali Erbaş, "Tövbe, günahta ısrar etmemektir. Hata ve kusurlarımıza nedamet duyup, tevvab olan Rabb'imizin sonsuz mağfiretine sığınmaktır. Bu mübarek geceyi hayatımızda tertemiz sayfalar açmak için fırsat bilelim. Rabb'imizle aramızdaki en büyük engel olan haramlardan, kul ve kamu hakkından uzak duralım. Günahımızın ölçüsü ne olursa olsun, Allah'ın rahmetinden asla umudumuzu kesmeyelim" dedi.

DUA, KULLUĞUN VE İBADETİN ÖZÜDÜR

Başkan Erbaş, Berat Gecesi'nin aynı zamanda dua gecesi olduğunun altını çizerek, "Dua, kulluğun ve ibadetin özüdür. Dua, hayatın zorlukları karşısında bizlere direnme gücü veren eşsiz bir nimettir. Dua, kulun halini rabbine arz etmesi, acziyetini kabul ederek onun lütuf ve inayetine sığınmasıdır. Bu kutlu gecede karşılığını yalnızca Allah'tan bekleyerek, rabbimize içtenlikle dua edelim. Devletimizin bekası, milletimizin huzuru, ümmet-i Muhammed'in birlik ve beraberliği için Allah'a yalvaralım. Başta Gazze ve Doğu Türkistan olmak üzere, dünya üzerinde zalimlerin, işgalcilerin, işgalci İsrail'in zulmü altında inleyen Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere nerede bir mazlum varsa, o mazlumların zalimlerin zulmünden kurtulabilmeleri için özellikle berat gecesinde, şu mübarek cuma gününde dua edelim" dedi. Erbaş, kılınan Cuma Namazının ardından, İstanbul'da elektrik akımına kapılarak vefat eden 42 yaşındaki Murat Koç'un cenaze namazını kıldırdı, ailesine başsağlığı diledi.

MİLLİ SAVAŞ UÇAĞI 'KAAN': DÜŞMANLARINIZA KARŞI HAZIR OLUN

Erbaş, Gümüşhane Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 'İslam'ın Rehberliğinde Bilgiden Bilince' isimli programa katılarak öğrencilerle bir araya geldi. "Kudüs'teki zulmün bitmesi için bu sefer 88 yıl beklemeyeceğiz" diyen Erbaş, Üniversite öğrencilerinden bilim alanında çok çalışmalarını istedi. Erbaş, ilk uçuşunu gerçekleştiren milli savaş uçağı KAAN'ı örnek göstererek, "İşte o Kaan'ı uçurduğumuz zaman Enfal Suresinin 60. ayetinin altına Kaan'ın fotoğrafını koyarak paylaştım. Düşmanlarınıza karşı hazırlıklı olun. Besili atlar yetiştirin diyor Allah-u Teala. Bugün o günün besili atları, işte bugünün kağanları, bugünün kızıl elmaları, bugünün kızıl elmaları, o günün besili atları, bugünün savunma sanayiinde ürettiğimiz o silahlar ya da benzeri şeyler. İlmi kim geliştiriyor olursa olsun ondan istifade edeceğiz. Bizim de yeni yeni buluşlara imza atmamız lazım. Alanlarımızda çok iyi çalışmamız lazım" ifadelerini kullandı.