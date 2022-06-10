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Giriş Tarihi: 10.6.2022 14:09 Son Güncelleme: 10.6.2022 14:30

Diyanet İşleri Başkanı Tunceli’de

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Diyanet İşleri Başkanı Tunceli’de

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 4 yıl aradan sonra tekrar Tunceli’ye geldi. Tunceli Valiliğini ziyaret eden Erbaş, Vali Mehmet Ali Özkan’ı makamında bir araya geldi. Erbaş, ziyaret kapsamında Munzur Üniversitesi kampüsünde yer alan Hz. Ali Camii’nin açılışını yaptı.

Bir dizi ziyaret için Tunceli'ye gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Tunceli'ye ilk gelen Diyanet İşleri Başkanı olduğunu hatırlattı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Bu gelişimizin çok anlamlı gerekçesi var. İnşallah Munzur Üniversitemizde yapılmış olan camimizin açılışını yaptık" dedi. Tunceli'nin Türkiye'nin en müstesna illerinden olduğuna dikkat çeken Başkan Erbaş, "Coğrafyasıyla, tabiat güzellikleriyle, gölüyle, dağlarıyla, insanlarıyla hakikaten bizim her zaman ziyaret etmek istediğimiz bir ilimiz. Buradan bütün vatandaşlarımıza da tavsiye ediyorum. Tunceli'ye gelsinler, ziyaret etsinler, görsünler. Tunceli kardeşlerimizin sıcaklığını görsünler. Böyle bir ziyaret yoğunluğunun da Tunceli'de artık yaşanması gerekiyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Erbaş, sözlerine şöyle devam etti: "Tunceli'ye eskiden terör sebebiyle belki gelinemiyordu. Şimdi buradan çok açık bir şekilde söylüyorum ki Tunceli terör olmayan hakikaten en güvenli şehirlerimizden birisi haline gelmiş olmasını görmekten duyduğu mutluluğu da özellikle ifade etmek istiyorum. Burası turizme çok açık. Yani turistik seyahatlerin yapılması gereken bir şehir olarak görüyoruz."

Vali Mehmet Ali Özkan'da, Başkan Erbaş'ı Tunceli'de görmekten mutlu olduklarını dile getirerek teşekkür etti.

Vali Özkan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle kente yaptıkları hizmet ve yatırımlarla huzur ve barışın hâkim olduğunu belirterek, Başkan Erbaş'a, Tunceli'de yapılan yatırımları ve yörenin doğal güzelliklerini anlattı.

Erbaş, ziyaret kapsamında Munzur Üniversitesi kampüsünde yer alan Hz. Ali Camii'nin açılışını yaptı.

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Diyanet İşleri Başkanı Tunceli’de
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