Diyanet’ten 5 soruya 5 cevap

Diyanet İşleri Başkanlığı, kafaları karıştıran 5 soruya cevap verdi:Mazereti sebebiyle oruç tutamayanların yeme-içme ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ramazan ayında lokanta vb. yerlerin açık olmasında dinen bir sakınca bulunmamaktadır. Lokanta sahipleri oruç tutanlara saygı için aleni yerde yemek yenmemesi için gerekli tedbirleri almalıdır.Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Sprey ve benzeri maddeler yutulmazsa orucu bozmaz.Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar orucu bozmaz. Hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler.Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.Ramazanda oruçlu iken kan verenin orucu bozulmaz. Vücuda kan almak ise beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozar.