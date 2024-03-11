Diyanet’ten 5 soruya 5 cevap

Diyanet İşleri Başkanlığı, kafaları karıştıran 5 soruya cevap verdi:
RAMAZAN AYINDA LOKANTA İŞLETMEK CAİZ MİDİR?
Mazereti sebebiyle oruç tutamayanların yeme-içme ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ramazan ayında lokanta vb. yerlerin açık olmasında dinen bir sakınca bulunmamaktadır. Lokanta sahipleri oruç tutanlara saygı için aleni yerde yemek yenmemesi için gerekli tedbirleri almalıdır.
AĞIZ KOKUSU İÇİN AĞIZ SPREYİ KULLANMAK ORUCA ZARAR VERİR Mİ?
Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Sprey ve benzeri maddeler yutulmazsa orucu bozmaz.
AŞI OLMAK VEYA İĞNE YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI?
Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar orucu bozmaz. Hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler.
SAÇ BOYAMAK ORUCU BOZAR MI?
Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.
ORUÇLU İKEN KAN VERMEK VE VÜCUDA KAN ALMAK ORUCU BOZAR MI?
Ramazanda oruçlu iken kan verenin orucu bozulmaz. Vücuda kan almak ise beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozar.