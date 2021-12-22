Diyanet'ten 'Alternatif tıp' fetvası: "Dinen sakıncası yok ancak uzmanlar yönlendirmeli"

Ancak söz konusu tedavi yöntemlerine müracaatın, uzmanların bilgisi ve yönlendirmesi dâhilinde olması önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı. Diyanet'in vatandaşlara yanıtı şöyle:



TEŞVİK EDİLİYOR

Modern tıbba ilave olarak uygulan yardımcı yöntemlere "tamamlayıcı tıp"; modern tıbbın yerine başka yöntemler uygulanmasına ise "alternatif tıp" adı verilmekle birlikte, son dönemlerde tıbbın alternatifinin olmayacağı sadece tedavinin alternatifinin olacağı gerekçesiyle "alternatif ve tamamlayıcı tıp" yerine "geleneksel ve tamamlayıcı tıp" ifadesi kullanılmaya başlanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü de, modern tedavi yöntemlerine takviye olması için geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını teşvik etmektedir.



UZMANLAR YÖNLENDİRMELİ

Sağlığın korunmasına büyük önem veren ve hastalık durumunda tedavi cihetine gidilmesini isteyen İslam, alternatifi olduğu müddetçe tedavide haram madde kullanılmasını yasaklamıştır. Buna göre, modern tedavi yöntemlerinin yanı sıra gerek bilimsel gerekse tecrübi olarak etkinliği kanıtlanmış, sağlık açısından zararlı olmadığı bilinen meşru tedavi yöntemlerine, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları kapsamında müracaat edilmesinde dinen bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak söz konusu tedavi yöntemlerine müracaatın, uzmanların bilgisi ve yönlendirmesi dâhilinde olması önem arz etmektedir.