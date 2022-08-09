Diyanetten uyuşturucu ile mücadeleye önemli destek

Çocuk ve genç kitleyi etkilemesi, yaygınlığının korkutucu boyutlara gelmesi ve telafi edilmeyecek sonuçlara sebep olması uyuşturucu bağımlılığını yüzyılın sağlık sorunu haline getirdi. Uyuşturucu sadece bugünü değil geleceği de ipotek altına alan bir bela olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. Gelişime ve yeniliğe açık, toplumsal sorunlara duyarlı bir din hizmeti anlayışıyla hizmet sunan Diyanet İşleri Başkanlığı topluma, özellikle de gençlerin ahlaki olumsuzluklardan ve zararlı alışkanlıklardan koruma yönünde önemli adımlar attı.

Diyanet İşleri Başkanlığı bağımlı ve bağımlı yakınlarını kapsayan çalışmalarını, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu kararları doğrultusunda hazırlanmış olan 'Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı' kapsamında yürütmeye devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında protokol imzalandı.

1128 DİN GÖREVLİSİ SAHADA

Diyanet İşleri Başkanlığı bağımlılıkla mücadele çalışmalarında; bilinçlendirme, farkındalık gibi önleme faaliyetleri ile tedavi esnasında ve sosyal uyum aşamasında manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti gerçekleştirdi. Bu hizmetler 81 il müftülüğü ile ihtiyaç duyulan ilçe müftülükleri bünyesinde bağımlılıkla mücadele hizmetleri kapsamında görevlendirilen ve alanla ilgili kapsamlı eğitim alan koordinatörler rehberliğinde yürütüldü. 2021 yılında 81 il ve 966 ilçede toplam bin 128 koordinatör görev aldı. Bağımlılıkla mücadele alanında görev yapan il koordinatörlerinden 162 personele hizmet içi eğitim semineri düzenlendi. Özel irşat programları, konferans, seminer, panel gibi 5 bin 399 program gerçekleştirilmiş ve 163 bin kişiye ulaşıldı.

VAAZ VE HUTBELERDE UYUŞTURUCU KONUSU İŞLENDİ

Dinleyicilerin bağımlılık ile ilgili farkındalığının artırılması ve daha fazla bilinçlendirilmeleri amacıyla camilerde hutbe ve verilen vaazlarda yıl genelinde periyodik olarak zararlı alışkanlıklar konusu ele alındı. 2021 yılında ülke genelinde 33 bin 883 vaazda uyuşturucu başta olmak üzere zararlı alışkanlıklar konusu işlenerek 25 milyonu aşkın kişi dinlerken hutbelerde ise tahmini yaklaşık 25 milyon vatandaşa ulaştı.

Müftülüklerin planlaması dahilinde koordinatörler ya da alanında uzman konuşmacıların katılımıyla Kur'an kurslarında, camilerde, konferans, seminer ve panellerde 456 program gerçekleştirilirken programlara yaklaşık 63 bin 956 kişi katıldı.

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI MAHKUMLARA MANEVİ DESTEK

Ceza İnfaz Kurumları ve Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde koordinatörler tarafından bağımlılığa yönelik etkinlikler düzenlenerek bağımlılık tedavilerine manevi destek verildi. Bu kapsamda 853 etkinlikte yaklaşık 17 bin 780 kişiye ulaşıldı.

TEDAVİ GÖREN MADDE BAĞIMLILARININ YANINDA OLDULAR

Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri (AMATEM), Çocuk-Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri (ÇEMATEM) ve Yeşilay Danışma Merkezlerinde yapılmakta olan danışma ve tedavi süreçlerine görevliler tarafından manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti sağlandı.