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Giriş Tarihi: 16.10.2021 16:44 Son Güncelleme: 16.10.2021 16:54

Diyarbakır annelerine destek sürüyor! AK Partililer anneleri ziyaret etti

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır annelerine destek sürüyor! AK Partililer anneleri ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ve partililer, terör örgütü tarafından dağa kaçırılan evlatları için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin oturma eylemi 775. gününde de devam etti. Şuana kadar 32 çocuğun evladına kavuştuğu eyleme destek ziyaretleri de sürüyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Suna Kepolu ve partililer Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu. Evlat nöbeti tutan anneleri bir süre dinleyen Karaaslan, ailelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Ziyaretin ardından açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, annelerin iki yılı aşkındır evlatları için büyü bir mücadele ortaya koyduklarına belirterek, bu eylem sayesinde tüm çocukların devletinde desteğiyle ailelerine kavuşacağını söyledi.

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Diyarbakır annelerine destek sürüyor! AK Partililer anneleri ziyaret etti
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