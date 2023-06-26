Diyarbakır Havalimanı yanındaki ormanda yangın çıktı

Yangına ayrıca Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 2 arazöz, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait 4 TOMA ve havalimanına ait itfaiye aracı da müdahale etti. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının uçuşları etkilemediği belirtildi.