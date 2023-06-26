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Giriş Tarihi: 26.6.2023 18:58

Diyarbakır Havalimanı yanındaki ormanda yangın çıktı

Diyarbakır Havalimanı’nın yanındaki ormanda çıkan yangın, ekiplerin çalışmasıyla 1 saatte kontrol altına alındı.

DHA
Diyarbakır Havalimanı yanındaki ormanda yangın çıktı

Yangın, akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde bulunan Diyarbakır Havalimanı'nın yanındaki ormanda çıktı. Ormanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktığını fark edenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına ayrıca Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 2 arazöz, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait 4 TOMA ve havalimanına ait itfaiye aracı da müdahale etti. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının uçuşları etkilemediği belirtildi.

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Diyarbakır Havalimanı yanındaki ormanda yangın çıktı
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