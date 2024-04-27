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Giriş Tarihi: 27.4.2024 13:32 Son Güncelleme: 27.4.2024 13:55

Diyarbakır rötar operasyonu... İtalyan turistin telefonunu çaldılar

Erasmus Projesi kapsamında 10 kişilik İtalyan grup Diyarbakır'a geldi. Kafile, Sur ilçesinde tarihi on gözlü köprüde hırsızların hedefi oldu.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır rötar operasyonu... İtalyan turistin telefonunu çaldılar

Misafir İtalyanlar, on gözlü köprü üzerinde davul eşliğinde halay çekiyordu ki, hırsızlar gruba yaklaştı ve bir turistin cebinden cep telefonunu el çabukluğuyla çaldı.

HATIRA HALAY VİDEOSU

İtalyan Linda Ugoloni (19) cep telefonunun olmadığını fark etti. Düşürdüğünü zannetti fakat halay anını video çeken arkadaşı görüntülerde yankesiciyi fark etti.

UÇUŞA 1 GÜN KALA

Asayiş Şube ekipleri videoyu inceleyerek telefonu çalan şüpheli ile ilgili, hızla araştırmalara başladı, tarihi surlar içerisinde yankesicilerin izini sürdü. Uçuştan bir gün önce şahısları tespit etti.

CEP TELEFONU BULUNDU

Diyarbakır Asayiş ekipleri düğmeye bastı, telefonu çalan 3 şahsı ve telefonu sattıkları 2 şahsı gözaltına aldı. Yapılan aramalarda cep telefonu ele geçirilerek sahibine son anda teslim edildi. Linda görevlilere teşekkür etti, ev sahibi Türk arkadaşlarına ilgileri için memnuniyetini iletti.Başka hırsızlık olaylarına da karıştığı tespit edilen 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Diyarbakır rötar operasyonu... İtalyan turistin telefonunu çaldılar
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