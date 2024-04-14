Diyarbakır’a ciğer akını

Diyarbakır yıllarca hayal ettiği yıllık 1 milyon turist hedefinin yarısına sadece 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde ulaştı. Tarihi ve kültürel mekanları, ciğer kebabı, burma kadayıfı ile son yılların gözde şehirlerinden biri olan Diyarbakır, bu bayramda ziyaretçi rekoru kırdı. Yıllardır hep 1 milyon turist hedefi koyan ve geride bıraktığımız yıllarda istenilen rakamları yakalayamayan Diyarbakır, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan tarihi mekanlarıyla hedeflerine adım adım yaklaşıyor. İçerisinde 14 tescilli yapı bulunan ve bu alanda Türkiye'de Topkapı Sarayı'ndan sonra ikinci durumda olan Müze Kompleksi, gün bazlı tüm zamanların ziyaretçi rekorunu kırdı. 1934 yılında kurulan ve bu yıl 90'ncı yılını kutlamaya hazırlanan Diyarbakır Arkeoloji Müzesi'nde 35 bin 563 eser bulunuyor. Bayramı fırsat bilerek kente gelenlerin ziyaret etmek istediği müzenin önünde üç gün boyunca uzun kuyruklar oluştu. 2021 yılında 47 bin olan ziyaretçi sayısını 2022 yılında 68 bine, 2023 yılında ise 131 bine yükselten müze, önceki yıla göre %92lik artış ile Türkiye'de ziyaretçi sayısı en çok artan müze durumuna geldi. Bu yıl önüne 200 bin turist hedefi koyan Diyarbakır Müze Kompleksi, 3 günlük Ramazan Bayramı'nda 7 bin 416 kişi tarafından ziyaret edildi. Müze, bayramın 2. ve 3. gününde gün bazlı tüm zamanların ziyaretçi rekorunu kırdı.Ramazan Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğrayan Diyarbakır'da 3 günde 24 ton ciğer tüketildi. Geçtiğimiz yılki Ramazan bayramında 13 tonluk ciğer tüketimine kıyasla bu yıl, neredeyse 2 kat daha fazla ciğer tüketildi. Diyarbakır Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı (DİLTO) Haşim Elkaan, "Günlük tüketimin ortalama 7-8 tondur. 3 günde 24 ton ciğer tüketildi. Diyarbakır'da 3 günlük bayramda ciğer rekoru kırıldı" dedi.