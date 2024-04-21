Diyarbakır’a doğru keyifli bir yolculuk

Diyarbakır Vali Yardımcısı İlyas Ozturk, İl Kultur ve Turizm Muduru Sebahattin Genc, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Diyarbakır Gar'ında "Turistik Diyarbakır Ekspresi" ile kente gelenleri ciceklerle karşıladı. Yolcular ve protokol uyeleri, davul zurna eşliğinde halay cekti. Turistik tren seferi, Diyarbakır'ın turizm potansiyelini artırmayı, bolgeye olan ilgiyi canlandırmayı ve kentin ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor. Bu onemli adım, başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olmak uzere Diyarbakır valiliği, belediye ve Diyarbakır Ticaret Odası ile ceşitli sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle gercekleşti. Trenle yolculuk yapanlar buyuk ilgi ile karşılandı. Trenin varışıyla birlikte, kentte turizm hareketliliği ve ekonomik canlılığı da arttırdı. Ekspresin Diyarbakır'a ulaşmasıyla birlikte, kent turizmi ve ekonomisi icin yeni bir donemin başladığı da vurgulandı.Bin 51 kilometre hat uzunluğunda Ankara-Diyarbakır parkurunda seyahat eden ve toplam 180 kişi kapasiteli 9 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşan "Turistik Diyarbakır Ekspresi" treninin ilk yolcuları, tarihi ve kulturel değerler ile doğa harikası manzaraları gorme imkanı buldu. Belirli illerde turizm amaclı molalar veren trenin yolcuları Diyarbakır'ı gezerken, gece kentte konakladı. "Turistik Diyarbakır Ekspresi" treni, dun Ankara'ya doğru yola cıktı. Yolculardan Başak İyidoğan, Diyarbakır'a ilk kez geldiğini, insanların misafirpirver olduğunu ve tren yolculuğunun cok keyifli olduğunu soyledi. Yolculardan Nur Şahanoğlu ise, ayın 19'undan beri yolda olduklarını, beklentinin cok cok ustunde konforlu ve guzel gectiğini ifade etti.