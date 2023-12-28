Diyarbakır’a modern Millet Kıraathanesi

Açılış öncesi Yerel ve Ulusal Basın mensupları ile Millet Kıraathanesi'nde bir araya gelen Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Arif Karaman, Diyarbakırlı gençlerin daha iyi ortamlarda ve ücretsiz eğitim hizmeti alması için 600 öğrenci kapasiteli Millet Kıraathanesi'nin kısa bir süre sonra hizmete gireceğinin müjdesini vererek, Millet Kıraathanesi'nin yanı sıra 2 Okuma Salonu ve 3 Bilgi evini de eğitime açacaklarını söyledi.

'MİLLET KIRAATHANESİNDE 600 GENCE ÜCRETSİZ HİZMET SUNACAĞIZ'

Diyarbakırlı gençlere daha iyi şartlarda ve ortamlarda ücretsiz nasıl hizmet veririzin peşinde olduklarının altını çizen Karaman, "Şuanda yakında açılacak Millet Kıraathanesindeyiz. Burada yaklaşık 600 gencimize daha çok sınav çağında olan öğrencilerimize modern mimari içerisinde, ferah ortamlarda kesintisiz internet hizmeti vereceğiz. Millet Kıraathanesi gibi önümüzdeki 15 gün içerisinde toplam 2 büyük Okuma salonu, 3 tane de bilgi evi olmak üzere 5 tane eğitim binasını hizmete alacağız" diye konuştu.

'DİYARBAKIR'IN İÇ AVLU MİMARİSİNİ YANSITTIK'

Karaman, Belediye olarak büyük bir gurur yaşadıklarına değinerek, "Çünkü bu eserleri meydana getirmek dışarıdan göründüğü gibi kolay değil. Bunun bir çalışma zamanı, proje hazırlanması var, kaynağının üretilmesi var. Ama bir kıvançla daha şunu söylemek istiyorum; Bu bina avlu sistemiyle görülen iç bahçeler bunun için oluşturuldu. Tamamen Kayapınar Belediyesi'nin mimarı mühendisi ve kendi çalışanı ile oluşturulmuş bir proje. İçinde Diyarbakırlı arkadaşlarımız çok olduğu için en sonunda böyle bir iç avlulu sistemi yansıtan bir mimari projede karar kılındı ve bunu tatbik ettik. Bu binaların en ufak detaylarına dikkat ettik. Malzeme seçiminden yapımına kadar kaliteyi önceledik. Vatandaşımızın birinci sınıf hizmete layık olduğunu önümüze bir hedef olarak koyduk ve tüm dizaynı buna göre yapmaya gayret ettik. Burada Kültür ve Turizm Bakanlığımıza da ayrıca teşekkür etmek gerek. İki tane büyük kütüphanenin finansmanında bize yardımcı oldular. Finansmanın büyük bir kısmını Bakanlığımız karşıladı" dedi.

'DERSHANECİLİK HİZMETİ DE VERİYORUZ'

Eğitim kurumlarında ortaokul ve Lise çağında tüm sınav gruplarındaki öğrencilerin ve vatandaşların ders çalışabileceğine değinen Başkan V. Karaman, şöyle dedi: "Burada gençlerimiz sosyalleşebiliyorlar. Bu ders çalışma ortamının yanı sıra öğrencilerimize usta öğreticilerimiz ve kendi bünyemizdeki öğretmenlerimiz vasıtasıyla onlara soru çözme, takıldıkları yerleri tekrarlama ve konu anlatma gibi dershanecilik hizmeti de sunuyoruz. Yaklaşık günlük Kayapınar belediyesi 5 bin öğrencimizi bu binalarda misafir ediyor. Kapasitemiz bu son 5 eğitim kurumu ile birlikte bunun da üzerine çıkacak.

'ÖĞRENCİLERİMİZE İKRAMLIKLAR SUNUYORUZ'

Yine öğrencilerimize ikramlıklar sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın altını çizdiği Millet Kıraathanesi hepimize yol gösterdi. Millet Kıraathanesi modelini böylece uyguluyoruz. Bu konseptin içinde, çayı, kahvesi, meşrubatı yani günlük atıştırmak için misafirlerimiz buradan kalkmasın, bazı öyle öğrenci kardeşimiz var ki gerçekten kesintisiz çalışıyor. Ya yanında azıklığını getiriyor ya da aparatif ile günün ortasını atlatıp akşama kadar devam ediyor"

'KIRAATHANEYİ KIYMETLİ BİR ARAZİ ÜZERİNE İNŞAA ETTİK'

Karaman, Millet Kıraathanesini 75'lik Bulvar üzerindeki çok kıymetli bir arazi üzerinde ve Mimar arkadaşlarının çizdiği, ortaya çıkardığı projeyi yapmasının övüncünü yaşadıklarını belirterek, "İnşaallah bundan sonra hizmeti kullanacak olanlar bu işten memnun kalırlar. Tek amacımız Diyarbakırlıya, buradaki gençlerimize hizmet etmek ve onları buralarda bir raya getirmek. Burası toplam 34 dönüm, yani 35 bin metrekareye yakın bir alan var. 2020-2021 yılında burası yerinde dönüşüm alanı. Eski bir mahallenin kaldırılarak, arazi ürettiğimiz bir yer. Burası toplam 5 bin metre kare kapalı alan üzerine kuruldu. 2 bin 400 metrekare oturum alanımız var. Geriye kalan yaklaşık 30 dönümü de bir rekreasyon alanı yaptık. İçinde park-bahçe, oturma alanları yer alıyor. Bilindiği gibi 75 caddede genel bir yoğunlaşma var. Buna da bir nebze çözüm olsun diye araçla gelen misafirimiz için 200 araçlık bir otopark oluşturduk. Biz hizmeti yaptık, bundan sonra söz kullanıcıların ve siz değerli basın mensuplarının" ifadelerini kullandı.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Arif Karaman, açıklamasının ardından basın mensupları ile birlikte Millet Kıraathanesi'ni gezdi, ardından toplu bir fotoğraf çekti.