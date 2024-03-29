Diyarbakır’da 3 tarihi çeşmede yeniden su akmaya başladı

İmar ve şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları ile şehirdeki tarihi çeşmeler özgün yapıları korunarak yenileniyor.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından tescil güncellemesi ve gruplandırma çalışması yapılan çeşmeler Sur ilçesindeki Katırpınar, Yeşil ve Tahtalı Kastal Sokak Çeşmelerini aslına uygun restore etti.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, "Diyarbakır'da Su Çeşmeden İçilir" mottosuyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında restorasyonu tamamlanan üç çeşmeye su bağlantılarını gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmaların ardından tarihi çeşmelerden onlarca yıl aradan sonra yeniden su akmaya başladı. Kurtoğlu Çeşmesi'nde restorasyon devam ediyor.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Elazığ Caddesi üzerinde bulunan tarihi Kurtoğlu Çeşmesi'nde restorasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından DİSKİ Genel Müdürlüğü içme suyu bağlantısı yaparak çeşmeden yeniden su akmasını sağlayacak.