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Giriş Tarihi: 22.1.2024 14:02

Diyarbakır'da 5 yaşındaki çocuğa başıboş köpek saldırdı

Diyarbakır'da parkta oynayan Murat M. (5), sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Başında kesikler oluşan çocuk, hastanede tedaviye alındı.

DHA
Diyarbakır’da 5 yaşındaki çocuğa başıboş köpek saldırdı

Olay, sabah saatlerinde Bağlar ilçesi Koşuyolu Parkı'nda meydana geldi. Parkta oynayan Suriye uyruklu 5 yaşındaki Murat M., sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeğin başından ısırdığı Murat'ın çığlıklarını duyan park görevlisi, yardıma koştu. Görevlinin müdahalesi ile köpek uzaklaşırken, kanlar içerisinde kalan çocuk Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başında kesikler oluşan ve kuduz aşısı yapılan çocuğun tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan olaydan sonra parka sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), inceleme yaptı. Çocuğa saldırdığı belirlenen köpek, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine teslim edildi. Köpeğe kuduz testi yapılacağı öğrenildi.

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Diyarbakır'da 5 yaşındaki çocuğa başıboş köpek saldırdı
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