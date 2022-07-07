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Giriş Tarihi: 7.7.2022 12:03 Son Güncelleme: 7.7.2022 12:23

Diyarbakır’da, avukat cinayetine tepki gösterildi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’da, avukat cinayetine tepki gösterildi

İstanbul Bakırköy'de Abdullah Türkoğlu'nun kendisine tazminat davası açan Öznur Tufan ve avukatı Servet Bakırtaş'ı öldürmesi Diyarbakır’da avukatlar tarafından yapılan açıklamayla tepki gösterildi. Adliye binası önünde bir araya gelen Diyarbakır Barosu avukatları, “Kamusal hizmet veren bir mesleğin mensupları olarak Av. Servet Bakırtaş’ı düşünce dünyamızda şehit olarak yaşatacağız” dediler.

Diyarbakır Barosu adına açıklamayı okuyan Başkan Av. Nahit Eren, İstanbul Bakırköy'de bir meslektaşlarını alçakça sıkılan kurşunlara kurban verdiklerini belirterek, Bakırtaş'ın sadece ve yalnız avukatlık yaptığı için öldürüldüğünü söyledi.

Avukatı müvekkili ile özdeşleştiren sapkın zihniyetin, silahtan aldığı güçle, ölüm kustuğunu ifade eden Eren, "Edindiğimiz bilgiye göre, yaralama suçu nedeniyle mahkûm olup cezaevinden yeni çıkan ve kendisine karşı açılan tazminat davasının geri çekilmesini isteyen, ancak bu talebi reddedilince tehditlere başlayan katil zanlısının önce meslektaşımızı sonra da dava açan müvekkili öldürdüğü anlaşılmaktadır. Bu ve benzeri gerekçelerle gerçekleşen avukat ölümleri ya da saldırılar, mesleğimizi yaparken hangi tehditleri taşıdığımızdan ötede, bu tehditleri yaratan toplumsal bakışı da anlatmaktadır.

Avukatın rolünü ve yaptığı işi kavramaktan uzak bir zihin yapısının, giderek onu taraf konumuna sürüklemesi, kelimenin tam anlamıyla bir ilkelliktir. Bir mesleğin "ölümü göze alarak" sürdürülmesi, sürdürenler için ne denli onur vesilesi olsa da, o toplumun bir kesimi için utançtır" dedi. Avukatların mesleğini adaletin tecellisi için yaptığını söyleyen Eren, "Savunma olmazsa, "olmaz yargılama" diyoruz. Öylesine kutsiyet yüklüyoruz ki mesleğimize, şimdi bir özel müdafii olmazsa, bu katil zanlısını da "bir avukat" savunacak. Biliyoruz ki, başımız sağ olmayacak bizim. Kamusal hizmet veren bir mesleğin mensupları olarak Av. Servet Bakırtaş'ı düşünce dünyamızda şehit olarak yaşatacağız" dedi.

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Diyarbakır’da, avukat cinayetine tepki gösterildi
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