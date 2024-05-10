Diyarbakır’da, Bizans ve Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

Diyarbakır Valiliği tarafından tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan planlı ve istihbari çalışmalar neticesinde; Ergani İlçesi Bizans, Lidyave Roma dönemlerine ait muhtelif sikke getirileceği ve söz konusu tarihi eserlerin aynı yerde satılacağı yönünde bilgi elde edilmiştir. 09 Mayıs 2024 günü icra edilen operasyon neticesinde 3 şüpheli şahıs yakalanmıştır.

Şüpheli şahısların aracında yapılan kontrolde; 145 adet farklı ebatlarda sikke ele geçirilmiştir. Yakalanan 3 şüpheli şahıs adli işlemleri tamamlamak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiştir" denildi.