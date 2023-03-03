Diyarbakır’da çadır kentteki çocukları oyunlarla mutlu ediyorlar

Çocukların moral ve motivasyonlarını yüksek tutulması amacıyla oluşturulan alanda, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı eğitmenler, çocuklara alanda çeşitli oyunlar oynatıyor.

Yüz boyama, resim yapma gibi aktivitelerin de yapıldığı alanda eğlenceli vakit geçiren çocuklara okuma kitapları hediye ediliyor.

AİLE DANIŞMANLIK HİZMETİ

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, çadır kentte görevlendirdiği manevi rehberlerle kadınlara danışmanlık hizmeti veriyor. Eğitmenler, ayrıca çadır kentte kalan aileleri de ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinliyor.