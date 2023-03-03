Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır’da çadır kentteki çocukları oyunlarla mutlu ediyorlar
Giriş Tarihi: 3.3.2023 12:06 Son Güncelleme: 3.3.2023 12:54

Diyarbakır’da çadır kentteki çocukları oyunlarla mutlu ediyorlar

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Silvan kara yolundaki çadır kentte barınan depremzede ailelerin çocukları için etkinlik alanı oluşturdu.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’da çadır kentteki çocukları oyunlarla mutlu ediyorlar

Çocukların moral ve motivasyonlarını yüksek tutulması amacıyla oluşturulan alanda, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı eğitmenler, çocuklara alanda çeşitli oyunlar oynatıyor.

Yüz boyama, resim yapma gibi aktivitelerin de yapıldığı alanda eğlenceli vakit geçiren çocuklara okuma kitapları hediye ediliyor.

AİLE DANIŞMANLIK HİZMETİ

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, çadır kentte görevlendirdiği manevi rehberlerle kadınlara danışmanlık hizmeti veriyor. Eğitmenler, ayrıca çadır kentte kalan aileleri de ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinliyor.

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Diyarbakır’da çadır kentteki çocukları oyunlarla mutlu ediyorlar
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