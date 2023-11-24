Diyarbakır’da ’Elek’ operasyonu: 9 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, suçla ve suçlularla iltisaklı olan ve suç örgütüne dönüşebilme potansiyeli olan kişilere yönelik çalışma yaptı. KOM polisleri, bulundurması veya taşıması yasak olan, suçta kullanılan ya da kullanılması muhtemel silah ve benzeri suç unsurlarını tespit edip ele geçirmek amacıyla 9 şüphelinin adresine operasyon düzenledi.