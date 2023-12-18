Diyarbakır’da feci kaza: 2 ölü!

Çarpmanın etkisiyle otomobil içindeki sürücü Hacı Şeker, Mehmet Şeker, Mehmet Avşar ve Murselin Avşar yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Mehmet Avşar ve Murselin Avşar hayatını kaybetti. Yaralı Hacı Şeker ile Mehmet Şeker'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

