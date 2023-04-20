Diyarbakır’da geçen yıl bayramda katliam yapan firari yakalandı

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonuç verdi. 3 Mayıs 2022'de Ramazan Bayramının ilk günü Abdurrahman Dağ'ın sürücülüğünü yaptığı araca düzenlenen silahlı saldırı sonucu eşi Garibe Dağ ve kızı Naime Dağ'ın da öldürüldüğü; oğlu Mahir Dağ ve diğer kızı Songül Dağ'ın ise yaralandığı olayın şüphelisi olarak aranan E.H.'nin Bsğlar'da olduğu tespit edildi. Jandarma tarafından yapılan operasyonda E.H. yakalandı. Yapılan çalışmalar sonucunda, E.H.'nin 3'ü "Tasarlayarak Adam Öldürme", 1'i "Kasten Adam Öldürme" , 2'si "Hırsızlık" ve 1'i Ruhsatsız Ateşli Silahlara Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma" suçlarından olmak üzere toplam 7 ayrı suç dosyası olduğu ve 2020 yılından itibaren arandığı belirtildi. Jandarmaki ifade işlemlerinin ardından E.H. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.