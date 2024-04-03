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Giriş Tarihi: 3.4.2024 17:04

Diyarbakır’da ilk kez ‘lahit’ bulundu

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki 5 bin yıllık Diyarbakır surlarının 4’üncü etabında olan 75 numaralı burç ile Saint George Kilisesi arasında yapılan kazıda Roma dönemine ait olduğu belirlenen ‘lahit’ bulundu. Lahit, kentte bulunan ilk lahit oldu.

DHA
Diyarbakır’da ilk kez ‘lahit’ bulundu

Sur ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki 5 bin yıllık Diyarbakır surlarının tahrip olan bölümleriyle ilgili restorasyon çalışmaları sürüyor. 4'üncü etabı 75 numaralı burçta devam ederken, ekipler sert zemine denk geldi. Bölgede inceleme yapan ekipler, 75 numaralı burç ile Saint George Kilisesi arasında Roma dönemine ait kentte ilk olma özelliği taşıyan 'lahit' tespit etti. 2 kapağı bulunan, 2 metre 24 santimetre uzunluğunda, 82 santimetre yüksekliğinde olan lahit, yürüten hassas çalışmayla vinçle çıkarıldı. Lahidin tekne kısmının ise yapılan incelemede yekpare kireç taşından oluştuğu ortaya çıktı. Gövdesinin orta kısmında çember içinde 'Malta Haç' tespit edildi. Müze bahçesinde sergilenmeye başlanan lahit üzerinde Diyarbakır Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı ekipleri çalışma başlattı.

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Diyarbakır’da ilk kez ‘lahit’ bulundu
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