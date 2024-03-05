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Giriş Tarihi: 5.3.2024 21:34

Diyarbakır’da kahreden kaza: Dede-torun öldü, 1 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü Ramazan Çelik ve araçtaki torunu Hasan Aras yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı

DHA
Diyarbakır’da kahreden kaza: Dede-torun öldü, 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Bismil ilçesine bağlı kırsal Arslanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Çelik yönetimindeki otomobil, E.D.'nin kullandığı kamyonla çarpıştı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ramazan Çelik ve otomobilde bulunan torunu Hasan Aras'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobildeki ağır yaralı M.Ç. ise ilk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kamyon sürücüsü E.D. de gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Diyarbakır’da kahreden kaza: Dede-torun öldü, 1 yaralı
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