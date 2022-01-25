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Giriş Tarihi: 25.1.2022 22:20

Diyarbakır'da korkunç cinayet! 'Dayanamadım kardeşimi öldürdüm'

DHA
Diyarbakır’da korkunç cinayet! ’Dayanamadım kardeşimi öldürdüm’

Diyarbakır'da korkunç bir cinayet işlendi. Sultan T. (25), tartıştığı erkek kardeşi M.B.F. (20) tarafından canice boğularak öldürüldü. Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan cani kardeş kan donduran ifadesinde "Artık dayanamadım; kardeşimi öldürdüm" dediği ortaya çıktı.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, evli M.B.F. (20), bilinmeyen nedenle bekar olan ablası Sultan T. (25) ile tartıştı.

ABLASINI BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Çıkan tartışma sırasında M.B.F., ablası Sultan T.'nin boğazını sıkmaya başladı. Nefes almakta güçlük çeken Sultan T., yere düştü. Ablasının yerde hareketsiz yattığını gören M.B.F., evden ayrıldı.

10 Nisan Polis Merkezi'ne giden M.B.F., ablası Sultan T.'yi öldürdüğünü söyledi. M.B.F.'nin sözleri üzerine sağlık ekipleriyle birlikte eve giden polisler yerde hareketsiz yatan Sultan T.'yi gördü. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Sultan T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Sultan T.'nin cansız bedenini Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

'KARDEŞİMİ ÖLDÜRDÜM'
Ablası Sultan T. 'yi öldürmekten gözaltına alınan M.B.F.'nin ifadesinde, "Hayatımı mahvetmişti, artık dayanamadım; kardeşimi öldürdüm" dediği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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Diyarbakır'da korkunç cinayet! 'Dayanamadım kardeşimi öldürdüm'
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