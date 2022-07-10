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Giriş Tarihi: 10.7.2022 15:05 Son Güncelleme: 10.7.2022 15:11

Diyarbakır'da korkunç kaza: 1'i ağır 4 yaralı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Diyarbakır’da korkunç kaza: 1’i ağır 4 yaralı

Dün saat 17.00 sıralarında Hani istikametinden Dicle istikametine seyir eden otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Dicle girişindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direğine çarptı. Hurdaya dönen araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

1'İ AĞIR 4 YARALI

Uzun uğraşlar sonucunda güçlükle araçtan çıkarılan yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaparken, polis de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. 1'inin durumu ağır olan 4 yaralı, olay yerinde ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Diyarbakır'da korkunç kaza: 1'i ağır 4 yaralı
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