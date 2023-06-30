Diyarbakır’da otomobil AVM’ye girdi: 1 ölü, 7 yaralı

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk olarak kaldırımda yürürken iki aracın çarptığı B.Y. ile Aydın Gündoğar'a müdahale etti. Durumu ağır olan Gündoğar ile B.Y., ilk tedavilerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada itfaiye ekipleri alışveriş merkezine giren iki araçta sıkışan sürücüler B.G ve O.E ile yolcular Ş.E., R.B., A.İ. ve İ.İ.'yi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. 6 yaralı ilk müdahalenin ardından hastanelere götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan duruma ağır olan yaya Aydın Gündoğar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 7 yaralının ise tedavileri sürüyor.