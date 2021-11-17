Diyarbakır’da parçalanmış şekilde bulunan cesedin kimliği tespit edildi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çobanlar tarafından bulunan bir kısmı hayvanlar tarafından parçalanmış bir erkek cesedinin kimliği belli oldu.

Geçtiğimiz ekim ayında ilçeye bağlı Tatlıçayır köyü yakınlarında çobanların ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından cesedi, kimlik tespiti amacıyla Diyarbakır Devlet Hastanesine kaldırmıştı. Burada yapılan incelemede vücut bütünlüğü bozulmuş ve yaklaşık 20 gündür arazide olduğu tahmin edilen ceset, Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

Soruşturma kapsamında bölgede kayıp başvurusu yapan ailelerden DNA örnekleri alındı. Yapılan inceleme sonucu cesedin Mehmet Beraat Kağanarslan'a ait olduğu belirlendi.

Kağanarslan, ailesi tarafından Hazro ilçesinde toprağa verilirken, jandarma olayla ilgili geniş çapta bir soruşturma başlattı.

Olaya ilişkin soruşturma devam ederken, olayla ilgisi bulunduğu iddia edilen Mehmet Can Çelik Diyarbakır-Silvan karayolu üzerinde uzun namlulu silahla taranarak öldürülmüş halde bulundu.

Kağanarslan'ın ve Çelik'in ölümleri arasında bir bağlantı olduğu şüphesiyle soruşturma genişletildi.

Cumhuriyet Savcılığının talimatı üzerine ölen iki kişinin ailelerinin ifadesine başvurulacağı öğrenildi.