Diyarbakır’da patlama: Hayvan otlatan 2 kardeşten biri öldü

Hani'nin kırsal Kırım mahallesine bağlı Ovalı mezrasında hayvan otlatan 18 yaşındaki Ömer Koç ve kardeşi 16 yaşındaki Hamza Koç dere kenarında bulduğu cisim ile oynarken patlama meydana geldi. Patlamada, Ömer Koç olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Hamza Koç ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine Yoğun Bakım Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Patlama bölgesinde jandarma olay yeti inceleme yaparken, iki kardeşin Bingöl'ün Karlıova ilçesinden hayvan otlatmaya geldikleri belirtildi. Hani Cumhuriyet Savcılığı tarafından patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Hayatını kaybeden Ömer Koç'un cansız bedeni otopsi amacıyla Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.