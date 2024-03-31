Diyarbakır’da petrol boru hattında sızıntı: TPAO’dan açıklama

TPAO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Diyarbakır'ın Hazro ilçesi ile Çaytepe köyü arasında gerçekleştirilen özel bir su hattı projesi kapsamında yapılan kazı çalışmaları esnasında, iş makinalarının petrol boru hattına zarar vermesi sonucunda, bir sızıntı meydana geldi. Hızlı bir şekilde harekete geçildi ve petrol akışı kesildi. Sızan petrolün çevreye çevreye yayılmasını engellemek amacıyla 3 farklı noktada hendekler açılarak petrol toplatıldı. Toplanan petrol tankerler aracılığıyla üretim istasyonuna nakledilmekte ve çevreye zarar vermesi önlemektedir. Dereye sızan petrolün kontrol altına alınması için Çevre ve İş Güvenliği ekiplerimiz tarafından gerekli önlemler alındı. Temizlik çalışmaları hızla devam ediyor. Çevre temizliğinin en geç 3 gün içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Bu süre içerisinde çevre hassasiyeti ve kamu güvenliği en üst düzeyde tutulmakta olup sızan petrol için gerekli önlemler alınmaktadır."