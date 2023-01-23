Diyarbakır’da sadece bir yılda 18 proje hayata geçirildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tarihi Sur ilçesindeki caddelerin kente yakışır, temiz, düzenli ve ilçedeki diğer yapılarla mimari bir bütünlük sağlaması amacıyla İnönü Caddesi'nde sokak sağlıklaştırma çalışması gerçekleştirdi. Sur Kaymakamlığı binası önünden Nebi Cami kesişimine kadar olan bölüme kadar cadde üzerinde yer alan 77 dükkân ve 29 bina kent mimarisine uygun şekilde yenilendi. 29 binanın dış cephesinin boyandığı caddede, dükkânların dış cephelerine bazalt kaplama yapılarak, otomatik kepenk sistemi kuruldu.Vitrin camlarında geleneksel çivi görünümünde mantar biçimli ahşap malzemelerinin kullanıldığı çalışmada ekipler, caddede küptaş uygulaması yaptı. Vatandaşların alışverişlerini olumsuz hava koşullarından etkilenmeden yapabilmeleri amacıyla yaptığı kentin ilk kapalı semt pazarı tamamlandı. Bağlar ilçesi Kamışlı Bulvarı'nda yer alan ve 4 bin 848 metrekareden oluşan semt pazarında 68 satış standı, kafeterya, idare ve zabıta odası ile mescit bulunuyor.Çermik'i cazibe merkezi haline getirecek sokak sağlıklaştırma projesi tamamlandı. Projede yıpranmış ve sorunlu altyapısıyla yağışlı havalarda su baskınlarının meydana geldiği Çermik Çarşısı ve eski Siverek Caddesi sokak sağlıklaştırma kapsamında yenilendi. Çarşı ve Eski Siverek caddesinde bulunan işyerlerinin dış cephe iyileştirmesi yapıldığı proje kapsamında caddelerin altyapı ve üstyapı sorunları giderildi. Çalışmalar kapsamında toplam 800 metre uzunluğunda Çarşı ve eski Siverek caddelerinin birleşiminden oluşan 3 cadde, 5 sokak ve 252 dükkanda cephe rehabilitasyonu gerçekleştirildi. Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın Çermik'te vatandaşların belediye hizmetlerini daha iyi bir ortamda almaları için projelendirdiği belediye hizmet binasında çalışmalar tamamlandı. İlçenin mimari yapısına uygun şekilde projelendirilen yeni hizmet binası bodrum, zemin ve 3 kat ile birlikte 3 bin 360 metrekare alandan oluşuyor.Fen İşleri Daire Başkanlığı, Çüngüş'te vatandaşlara düğün, konferans, toplantı ve benzeri toplu etkinliklerde hizmet verecek 456 kişilik çok amaçlı salon inşa etti. 85 bin 342 metrekare alan üzerine inşa edilecek 456 kişilik kapasiteye sahip bina 2 katlı olacak.Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları'nı gelecek nesillere taşımak amacıyla başlattığı restorasyon çalışmaları devam ediyor. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, yerli-yabancı turistlerin uğrak mekânı olan kentin merkezi konumundaki Dağkapı Meydanı'nda yer alan Dağkapı'nın 1 ve 2 nolu burçlarında çalışmaları bitirdi. Burçlarda ahşap pencere, sac kaplama ve kapı montajını yaparak elektrik tesisatı kablolarını döşendi. İç, dış ve teras katları aydınlatıldı. Mervani Mescidi'nin, asma tavan sökümleri ve sıvalı beşik tonozların raspa işlemini bitiren ekipler, mescidin üst kısmında hidrolik kireç esaslı harç dolgusunu yaparak çelik ve trapez sac montajlarını gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında mescidin üstünü sağlamlaştırmak amacıyla hasır çelik döşendi, iç kısımlarda ise derz açmaları yapıldı. Mescidin duvar ve döşeme derzlerinin dolgusu yapan ekipler, eski pencereleri onararak montajladı, mescide ahşap lambri döşeyip keçe ve parke şilte ile halı serimini gerçekleştirdi.Fen İşleri Daire Başkanlığı, hazırladığı projeler kapsamında Bismil'de yarı olimpik yüzme havuzu, Hani'de ilçe otogarı ve itfaiye binası, Çermik'te Gençlik Merkezi ile Kulp ilçesine mezbahane kurdu. Büyükşehir Belediyesi'nin eğitime destek çalışmaları kapsamında merkez ve ilçelerdeki İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların spor salonlarının bakım ve onarımlarını gerçekleştirerek öğrencilerin hizmetine sundu. Eğitime destek çalışmaları kapsamında ayrıca Bağlar ilçesinde yer alan Yahya Kemal İlkokulu'nda güçlendirme ve bakım onarım işi yürütüldü. Ekipler, kentte yer alan muhtelif açık spor sahalarını da bakım onarımdan geçirerek yeniledi. Fen işleri Daire Başkanlığı, kent merkezi ve ilçelerde 2022 yılında başladığı bilgi evlerinden kadın yaşam merkezlerine, olimpik havuzlardan ilçe otogarlarına 25 projenin çalışmalarını sürdürüyor.Kocaköy'de gençlerin basketbol, voleybol, hentbol ve futsal oynayabileceği 252 kişilik çok amaçlı spor salonu inşa çalışmaal rı tamamlanarak hizmete alındı. Salon, yaklaşık altı dönüm alanda 1035 metrekare alan üzerine inşa edildi. Fen İşleri Daire Başkanlığı, Gençlik ve Spor Yatırımları Protokolü kapsamında Çüngüş ve Dicle'de 6 futbol ve 2 basketbol sahasını tamamlayarak hizmete sundu. Dicle ilçesi Bozoba mahallesinde 45x25 metre ebatlarında futbol, 31x19 metre ebatlarında basketbol, Üzümlü mahallesinde 30x15 metre ebatlarında futbol, Dede mahallesinde 45x25 metre ebatlarında futbol ve Dicle ilçesi Jandarma Komutanlığı'nda 45x25 metre ebatlarında futbol sahası inşa eden Fen İşleri Daire Başkanlığı Çüngüş ilçesinde ise 2 futbol, 1 basketbol sahasının yapımı tamamladı.