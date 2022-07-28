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Giriş Tarihi: 28.7.2022 15:58 Son Güncelleme: 28.7.2022 15:59

Diyarbakır'da sır olay: 8 aylık hamile Songül ölü bulundu!

Diyarbakır'da 8 aylık hamile Songül G. (25) komşuları tarafından evde hareketsiz halde bulundu. Songül G.'nin öldüğü belirlendi.

DHA
Diyarbakır’da sır olay: 8 aylık hamile Songül ölü bulundu!

Sır olay, 26 Temmuz'da, Dicle ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, komşularının haber alamadığı 8 aylık hamile Songül G. için bazı kişiler eve girdi. Yerde hareketsiz yatarken bulunan Songül G. için adrese sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekibi, Songül G.'nin öldüğünü tespit edip, hamile oluşu nedeniyle ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Müdahalelere rağmen Songül G.'nin karnındaki 8 aylık bebek de kurtarılamadı. Jandarmanın çalışmasının ardından Songül G.'nin cansız bedeni, adli tıp kurumuna götürüldü. Yapılan otopsinin ardından Songül G., toprağa verildi. Jandarmanın olayla ilgili araştırmasının sürdüğü öğrenildi...

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Diyarbakır'da sır olay: 8 aylık hamile Songül ölü bulundu!
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