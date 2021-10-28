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Giriş Tarihi: 28.10.2021 15:01 Son Güncelleme: 28.10.2021 15:25

Diyarbakır’da suç örgütüne operasyon

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’da suç örgütüne operasyon

Diyarbakır’da suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 29 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, yağma, kasten yaralama, mala zarar verme suçlarına ilişkin 29 şüpheliye yönelik operasyon yaptı. Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklanırken, 13'ü adli kontrol, 4'ü savcılıkça ve 1'i ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlarla birlikte bir uzun namlulu silah, 14 tabanca, 2 pompalı tüfek, 640 fişek, 17 şarjör, 3 bin 100 kök hint keneviri bitkisi, 2 bin 200 gram skunk bitkisi ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Diyarbakır’da suç örgütüne operasyon

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Diyarbakır’da suç örgütüne operasyon
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