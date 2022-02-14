Diyarbakır’da tarihi eser operasyonu! İbranice yazılı kitabı 300 bin liraya satarken yakalandılar

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Kayapınar ilçesinde ellerinde bulundurdukları çeşitli tarihi eserleri 300 bin TL karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildi.
Suriye'den yasa dışı yollarla getirilen tarihi kitabı Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesinde satmaya çalışan 3 kişiye jandarma timleri tarafından suçüstü operasyonu gerçekleştirildi.
Jandarma timleri, şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, bir adet İbranice el yazması tarihi kitap ele geçirdi. Ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alınarak incelenmek üzere Diyarbakır Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.