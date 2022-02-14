Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da tarihi eser operasyonu! İbranice yazılı kitabı 300 bin liraya satarken yakalandılar
Giriş Tarihi: 14.2.2022 10:23 Son Güncelleme: 14.2.2022 10:35

Diyarbakır'da tarihi eser operasyonu! İbranice yazılı kitabı 300 bin liraya satarken yakalandılar

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’da tarihi eser operasyonu! İbranice yazılı kitabı 300 bin liraya satarken yakalandılar

Diyarbakır’da İbranice el yazması tarihi kitabı 300 bin TL’ye satmak isteyen 3 kişi Jandarma tarafından yapılan suçüstü operasyonuyla yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Kayapınar ilçesinde ellerinde bulundurdukları çeşitli tarihi eserleri 300 bin TL karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildi.

Suriye'den yasa dışı yollarla getirilen tarihi kitabı Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesinde satmaya çalışan 3 kişiye jandarma timleri tarafından suçüstü operasyonu gerçekleştirildi.

Jandarma timleri, şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, bir adet İbranice el yazması tarihi kitap ele geçirdi. Ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alınarak incelenmek üzere Diyarbakır Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin ifade işlemlere ise, İl Jandarma Komutanlığı'nda devam ediyor.

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Diyarbakır'da tarihi eser operasyonu! İbranice yazılı kitabı 300 bin liraya satarken yakalandılar
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