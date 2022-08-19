Diyarbakır’da terörün finansman kaynağı ablukaya alındı

-38,2 kg kubar esrar,

-1 milyon 411 bin 530 kök kenevir bitkisi,

-58 bin 375 kök skunk bitkisi yakalanırken operasyonun 8'nci gününde toplam; 11 milyon 942 bin 460 kök kenevir, 841,4 kilogram esrar (toz ve kubar) ile 706 bin 575 kök skunk ele geçirildi.