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Giriş Tarihi: 6.1.2024 12:58 Son Güncelleme: 6.1.2024 13:15

Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’nca, Lice ilçesi kırsalında başlatılan operasyonlarda, uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan uyuşturucu operasyonları aralıksız bir şekilde sürüyor. Operasyonlarla uyuşturucuya geçit verilmezken, jandarma timleri Lice ilçesine bağlı Yaprak Mahallesi kırsalındaki operasyon tamamlandı. Hava destekli söz konusu operasyonlarda, jandarma timleri bölgede yaptıkları arazi arama tarama faaliyetlerinde, 142 kilogram toz esrar ve 18 kilogram kubar esrar olmak üzere toplam 160 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla muhafaza altına alındı.

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Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu
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