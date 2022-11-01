Haberler Yaşam Haberleri Emniyet zehir tacirlerine göz açtırmıyor: Diyarbakır'da 490 operasyonda...
Giriş Tarihi: 1.11.2022 11:56 Son Güncelleme: 1.11.2022 12:52

Emniyet zehir tacirlerine göz açtırmıyor: Diyarbakır'da 490 operasyonda...

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından Ekim ayında yapılan operasyonlarda, uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmadı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Emniyet zehir tacirlerine göz açtırmıyor: Diyarbakır’da 490 operasyonda...

Polis, eş zamanlı operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine büyük bir darbe vurulurken, Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen 490 operasyonda, 574 kişiye işlem yapıldı. Mahkemeye sevk edilen 94 kişi tutuklanırken, 22 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Özel harekat timlerinin de destek verdiği uyuşturucu operasyonlarında narkotik polisi, 537 kilo skunk, 114 kilo esrar, 8 kilo metamfetamin, 4 kilo kokain, bin 90 kök kenevir, bir kilo eroin, 273 sentetik hap ve 55 ecstasy ele geçirildi. Yapılan aramalarda, hassas terazi, 4 av tüfeği, 2 kaleşnikof silah, 205 şarjör, 7 tabanca ile 55 mermi ele geçirildi.

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Emniyet zehir tacirlerine göz açtırmıyor: Diyarbakır'da 490 operasyonda...
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