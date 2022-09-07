Diyarbakır’da uyuşturucuya geçit yok! 131 operasyonda, 169 kişi yakalandı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik 28 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında 131 farklı operasyon yaptı. Özel eğitimli narkotik köpeklerinin da katıldığı ve özel harekât timlerinin destek verdiği operasyonlarda, 169 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 169 kişiden 21'i tutuklanarak cezaevine konuldu. 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda, 668 kilo esrar, 6 gram eroin, 17 kök hint keneviri, 106 gram metamfetamin, 8 sentetik hap, nakit para ile silahlar ele geçirildi.