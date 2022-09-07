Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır’da uyuşturucuya geçit yok! 131 operasyonda, 169 kişi yakalandı
Giriş Tarihi: 7.9.2022 11:20 Son Güncelleme: 7.9.2022 11:29

Diyarbakır’da uyuşturucuya geçit yok! 131 operasyonda, 169 kişi yakalandı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarla uyuşturucuyla geçit verilmiyor. Kentte gerçekleştirilen 131 operasyonda, 169 kişi gözaltına alındı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’da uyuşturucuya geçit yok! 131 operasyonda, 169 kişi yakalandı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik 28 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında 131 farklı operasyon yaptı. Özel eğitimli narkotik köpeklerinin da katıldığı ve özel harekât timlerinin destek verdiği operasyonlarda, 169 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 169 kişiden 21'i tutuklanarak cezaevine konuldu. 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda, 668 kilo esrar, 6 gram eroin, 17 kök hint keneviri, 106 gram metamfetamin, 8 sentetik hap, nakit para ile silahlar ele geçirildi.

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Diyarbakır’da uyuşturucuya geçit yok! 131 operasyonda, 169 kişi yakalandı
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