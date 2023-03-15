Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'daki depremzedeler sele karşı çadır kentten tahliye ediliyor
Giriş Tarihi: 15.3.2023 21:03 Son Güncelleme: 15.3.2023 21:52

Diyarbakır'daki depremzedeler sele karşı çadır kentten tahliye ediliyor

Diyarbakır'da etkili olan yağış nedeniyle depremzedeler olası sele karşı çadır kentten tahliye ediliyor

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’daki depremzedeler sele karşı çadır kentten tahliye ediliyor

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada Diyarbakır-Silvan yolu üzerindeki çadır kentte barınan depremzede vatandaşların, meteorolojik veriler ışığında tedbir amacıyla geçici süreliğine Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirilmelerinin kararlaştırıldığı belirtilerek " Vatandaşlarımızın tahliyeleri valiliğimiz koordinesinde ilgili kurumlarımızca devam etmektedir. Hava şartlarının normalleşmesinin ardından vatandaşlarımızın tekrar çadır kente yerleşmeleri sağlanacaktır. Hâlihazırda, çadır kentimizde herhangi bir sel baskını veya taşkın riski bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın can güvenliği ve en iyi şekilde barınmalarını sağlamak üzere çalışmalarımız titizlikle devam edecektir."denildi

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Diyarbakır'daki depremzedeler sele karşı çadır kentten tahliye ediliyor
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