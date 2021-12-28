Dizide telefon numarası yayınlandı! Yapım şirketine açtığı tazminat davasını kazandı

Bir Türk dizisinin Fas'ta yayınlandığı bir bölümünde oyuncunun aradığı telefon numarasının kendisine ait olduğunu iddia eden Erol D., yapımcı şirkete 15 bin liralık manevi tazminat davası açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Erol D., Dizinin yurtdışında da ilgi gördüğü belirtildi. "Dizinin Fas'ta yayınlandığı bir bölümünde, dizideki adıyla Cemre karakterinin karşı tarafı telefonla aradığı bir sahne bulunmaktadır. İlgili sahnede Cemre'nin aradığı kişinin telefonu görüntülenmiş ve telefonda Erol D.'nin cep telefonu numarası gösterilmiştir. Fas vatandaşlarının olduğu bir sosyal medya hesabında da aynı sahneden fotoğraf paylaşılmış ve numara daha fazla insanın eline geçmiştir. Erol D. cep telefonu numarasının gösterilmesi konusunda herhangi bir bilgi sahibi değildir ve rızası da yoktur" denildi.