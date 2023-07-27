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Giriş Tarihi: 27.7.2023 18:27 Son Güncelleme: 27.7.2023 18:46

Yılmaz Gruda son yolculuğuna uğurlandı! Dizilerde kullandığı kasketi tabutuna konuldu

Usta oyuncu Yılmaz Gruda, Üsküdar'da düzenlenen tören ve kılınan cenaze namazı sonrasında Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Gruda'nın tabutunun başına dizi ve filmlerde kullandığı kasketi konuldu.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Yılmaz Gruda son yolculuğuna uğurlandı! Dizilerde kullandığı kasketi tabutuna konuldu

Türk sinemasının kilometre taşlarından birisi olan Usta oyuncu Yılmaz Gruda, Üsküdar'da düzenlenen tören ve kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı. 25 Temmuz'da Güngören'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 93 yaşındaki Yılmaz Gruda için Üsküdar Muhipzade Celal Sahnesi'nde tören düzenlendi. Buradaki törenin ardından Türk bayrağına sarılı cenaze Üsküdar Şakirin Cami'nde getirildi.

KASKETİYLE UĞURLANDI

Tabutun baş kısmına usta oyuncunun hayatı boyunca kullandığı ve dizi ve filmlerde taktığı kasketi konuldu. Cenazeye kızı Elvan Gruda ile aile fertleri ve sevenleri hazır bulundu. Şakirin Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Yılmaz Gruda Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

"ÇOK İYİ BİR BABA İYİ BİR EŞTİ"

Yılmaz Gruda'nın ardından konuşan Meriç Başaran, "Çok değerli bir insanımızı kaybettik. Şu durumda söylenecek hiç bir şey yok çok üzgünüz. Çok değerli bir insan olup çok iyi bir babaydı. İyi bir eşti iyi bir dostu. Nurlar içinde yatsın yolu açık olsun" dedi.

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Yılmaz Gruda son yolculuğuna uğurlandı! Dizilerde kullandığı kasketi tabutuna konuldu
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