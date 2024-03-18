Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol’a güçlü destek: Bakan Boyraz projeleri birlikte yapmaya hazır

31 Mart seçimlerinin demokrasi şöleni olacağını vurgulayan Bakan Boyraz, AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol'un Bolu için önemli ve çok güzel projeleri olduğunu söyledi ve Bolu'nun aydınlık geleceği için birlikte planladıkları projeleri yine birlikte hayata geçireceklerini belirtti.

Bolu Güney Çevreyolu üzerinde gerçekleştirilen açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Bolu Valisi Erkan Kılıç, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, AK Parti Bolu Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, karayolları çalışanları, partililer ve vatandaşlar katılım sağladı.

Açılış töreninde konuşan Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Bolu Güney Çevre Yolu Projesi ile mevcut yol üzerinde sinyalize kavşaklarda dur kalk yaparak 15 dakikada kat edilen güzergahın oluşum süresini 2 dakikaya düşürdüklerini belirtti.

"Güney Çevreyolu ile zamandan 167 milyon lira, akaryakıttan 38 milyon lira tasarruf edilecek"

Bakan Yardımcısı Osman Boyraz açıklamasında şu ifadeleri kullandı, "Bolu şehir merkezindeki trafiği düzenleme kapsamında 30 metrelik bir köprü, 2 hemzemin kavşakla birlikte 2.9 kilometre uzunluğunda bitümlü, sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa ettiğimiz Bolu Güney Çevreyolu Projesi en önemli projelerimizden biriydi. Bolu Güney Çevre Yolu sayesinde D100 Devlet Yolu ile Göynük, Mudurnu gibi tarihi ilçeler ve bölgedeki yerleşimler arasında Bolu şehir merkezine uğramaksızın doğrudan ulaşım imkanı sağladık. Mevcut yol üzerinde sinyalize kavşaklar ile dur kalk yaparak 15 dakikada kat edilen güzergahın oluşum süresini yaklaşık 2 dakikaya düşürdük. Böylece zamandan 167 milyon lira, akaryakıttan 38 milyon lira olmak üzere toplam 205 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 2 bin 750 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Ayrıca çevre yoluna paralel ilerleyen 2.9 kilometre uzunluğunda 5 metre genişliğinde bitümlü sıcak karışım kaplamalı bisiklet ve yürüyüş yolunda inşa ederek Bolu halkının kullanımına sunduk. Hayırlı uğurlu olsun."

"Vatandaşlarımız kendine efendi olacak kişileri değil, hizmet siyasetini özümsemiş, milletin hizmetkarı olanı kişileri seçecek"

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol'un dirençli kentler oluşturmak ve yeni organize sanayi rezerv alanları açıp sanayiyi geliştirerek istihdama katkı sağlamayı hedeflediğini belirten ve bu konuda kendisine destek olacaklarının altını çizen Bakan Boyraz, "Bolu'nun turizm faaliyetlerini, tarımını, sanayisini geliştirerek yatırımlarının önünü açacak ulaşım projelerini bir bir hayata geçirdik. Yenilerinde de yapmaya devam ediyoruz. Hiç şüphesiz ki 31 Mart seçimleri bir demokrasi şöleni olacak. Vatandaşlarımız kendine en yakın, en başarılı gördükleri yöneticilerini seçecekler. Yapacağımız seçim, yürüdüğümüz kaldırımdan, içtiğimiz suya, toplu taşım olanaklarına, sosyal yardımlardan, kültürel etkinliklere, günlük yaşamımızı etkileyecek, belirleyecek. Bu nedenle vatandaşlarımız kendine efendi olacak kişileri değil, hizmet siyasetini özümsemiş, milletin hizmetkarı olanı seçecek inşallah. Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Demirkol'un daha güvenli, daha verimli, daha yeşil, daha yaşanabilir bir Bolu için önemli ve çok güzel projeleri var. Bu bölge bir deprem bölgesi olduğu için dirençli kentler oluşturmak, yeni organize sanayi rezerv alanları açıp sanayimizi geliştirerek istihdama katkı sağlamayı hedefliyor. Canı gönülden inanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla Türkiye yüzyılı şehirleri için gerçek belediyecilik ilkelerinden hareket ederek Bolu'yu gençliğin, teknolojinin, eğitimin, sağlığın, yeşil çevrenin, ulaşımın, kültürün, tarihin, üretimin ve bilimin merkezi haline getirmek için canla başla çalışacaktır. Bolu'nun aydınlık geleceği için birlikte planladığımız projeleri birlikte hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Boyraz konuşmasının devamında, Bolu Güney Çevreyolu çalışmalarını tamamlayan işçilere, mühendislere, yüklenici firmaya ve Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla Bolu Güney Çevreyolu açılış kurdelesi alkışlar eşliğinde kesildi.