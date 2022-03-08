Haberler Yaşam Haberleri Doğal gazdan zehirlenme şüphesi! Manisa'da 3 kişi hastanede tedavi altına alındı
Giriş Tarihi: 8.3.2022 01:44 Son Güncelleme: 8.3.2022 01:44

Doğal gazdan zehirlenme şüphesi! Manisa'da 3 kişi hastanede tedavi altına alındı

İHA
Doğal gazdan zehirlenme şüphesi! Manisa’da 3 kişi hastanede tedavi altına alındı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi bulantı ve kusma şikayetiyle hastanede tedavi altına alındı. Durumun doğal gaz kaçağından kaynaklandığı şüphesi üzerinde durulurken, tedavi altına alınan aileden baba ve oğlunun hayati tehlikesi bulunuyor

Olay, Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Akgedik Mahallesi'nde meydana geldi. Ediniken bilgiye göre aynı aileden Ü.İ. (45), A.İ. (41) ve çocukları U.İ. (17) bulantı ve kusma şikayetiyle 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından zehirlenme şüphesi olan aile Manisa Celal Bayar Üniversitesine kaldırıldı.

BABA VE OĞLUNUN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Burada tedavi altına alınan aileden baba Ü.İ. ile çocukları 17 yaşındaki U.İ.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan sağlık ekiplerinin ev içerisinden gaz kokusu geldiğini bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ile doğal gaz ekipleri de sevk edildi.

Yaralıların tedavilerine devam edilirken zehirlenmeyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Doğal gazdan zehirlenme şüphesi! Manisa'da 3 kişi hastanede tedavi altına alındı
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