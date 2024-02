‘Doğanın sesini duymak’ için, 8 yılda 72 ülkeyi gezdi

DÜNYADA HER ŞEY GÜLLÜKK GÜLİSTANLIK DEĞİL

Serap Göke, gezerken elbette birtakım endişeler yaşadığını anlattı. Bunu sorun haline getirmediğini de belirten Göke, "Her şey güllük gülistanlık değil, tabii ki bazı durumlarda zorlanıyorum. Yine de en çaresiz hissettiğim anlarda bile işin içinden çıkmayı bir şekilde başarıyorum. Şartlara uyum sağlama esnekliğini gösterdiğiniz zaman her şey yoluna giriyor. Tek başıma olmak, sorumluluk almak aslında, elimi taşın altına her koyduğumda kendime olan güvenim biraz daha artıyor." ifadesini kullandı.