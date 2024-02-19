‘Doğanın sesini duymak’ için, 8 yılda 72 ülkeyi gezdi

HAYATIM SIRT ÇANTAMDA

Göke bileti ucuz görünce 5-6 ay önce alıp bir kenara attığını söyledi. Kalacağı yeri gitmeden bir gün önce veya gititği gün ayarladığın da belirten Göke, "Ülke içinde gezerken lokal otobüsler varsa biniyorum, yoksa otostop yapıyorum. Otostopla gezmek benim için amaç değil, araç. Çünkü birçok yere (dağlara, köylere) toplu taşıma ile ulaşım bir yere kadar. Sonuçta mecburen otostop yapıyorum. Mevsimleri çok dikkate almıyorum ama Türkiye'de kış varsa gitmek, yazın dönmek çok hoş, çünkü yazın Türkiye'de olmayı seviyorum.Hiç alışveriş yapmıyorum, her şeyi sırt çantamda taşımak zorundayım, sırt çantamı ağırlaşması problem. Ayrıca tüketim karşıtıyım, çok minimal yaşıyorum. Konfor saplantısı bizi bulunduğumuz yere çakılı tutan pranga gibidir. Sade bir hayatın içinde ne kadar çok detay var oysa. Gittiğim yerleri orada yaşayan yerli insanlar gibi yaşamak, ülkenin ruhunu hissettiriyor. Onların yediği sokak lezzetlerini tatmak, arka sokaklarında kaybolmak, oranın insanı gibi yaşamadıkça yabancı gibi oluyorum. Yabancı bir yere yabancı olmak için gitmemeli" diye konuştu.