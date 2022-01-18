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Giriş Tarihi: 18.1.2022 13:52 Son Güncelleme: 18.1.2022 14:07

Doğaya yem bıraktılar

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Doğaya yem bıraktılar

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kış şartlarının ağırlaştığı şu günlerde bir taraftan avlaklarda denetimini artırırken, diğer taraftan yaban hayatı için doğaya 150 kilogram yem bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğüne bağlı Av Koruma Kontrol ekibi gerçekleştirdiği denetimler neticesinde 1 adet sınırlandırıcı kullanılmayan tüfeğe el koydu.

Diğer taraftan Fahri Av Müfettişinin de vermiş olduğu destekle birlikte 150 kilo yemleme yapıldı. Ayrıca yerli ve yabancı uyruklu avcılara Av Turizmi organizasyonu düzenlendi.

DKMP Kırıkkale Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Canla başla çalışan görev arkadaşlarımıza ve bize destek veren Fahri av müfettişlerimize, Jandarma Teşkilatımıza, kurallara uyarak doğal dengeyi gözeten avcılarımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

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Doğaya yem bıraktılar
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