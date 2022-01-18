Doğaya yem bıraktılar

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğüne bağlı Av Koruma Kontrol ekibi gerçekleştirdiği denetimler neticesinde 1 adet sınırlandırıcı kullanılmayan tüfeğe el koydu.

Diğer taraftan Fahri Av Müfettişinin de vermiş olduğu destekle birlikte 150 kilo yemleme yapıldı. Ayrıca yerli ve yabancı uyruklu avcılara Av Turizmi organizasyonu düzenlendi.

DKMP Kırıkkale Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Canla başla çalışan görev arkadaşlarımıza ve bize destek veren Fahri av müfettişlerimize, Jandarma Teşkilatımıza, kurallara uyarak doğal dengeyi gözeten avcılarımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.