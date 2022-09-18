2022 KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu tamamlandı. Sınava katılan adaylar, sorulan soruların doğru yanıtları için araştırmalarına başladı. Bu noktada ''Doğu Anadolu'da yer alan 3170 metre yükseklikteki Türkiye'nin en büyük gözlemevi'' sorusu en çok araştırılan sorular arasında yerini aldı. Peki, Doğu Anadolu Gözlemevi sorusu cevabı nedir? İşte 2022 KPSS'de sorulan Türkiye'nin en büyük gözlemevi sorusunun cevabı…