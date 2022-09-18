Haberler Yaşam Haberleri Doğu Anadolu Gözlemevi sorusu cevabı nedir? İşte 2022 KPSS'de sorulan Türkiye'nin en büyük gözlemevi sorusunun cevabı!
Giriş Tarihi: 18.9.2022 14:16

Doğu Anadolu Gözlemevi sorusu cevabı nedir? İşte 2022 KPSS'de sorulan Türkiye'nin en büyük gözlemevi sorusunun cevabı!

2022 KPSS Lisans Sınavı (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri), 18 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi. İlk oturumda sorulan sorular arasında yer alan ‘’Doğu Anadolu'da yer alan 3170 metre yükseklikteki Türkiye'nin en büyük gözlemevi’’ sorusunun yanıtı adaylar tarafından merak konusu oldu. Sınav sonrası birçok aday, sosyal medyada bu soru ile ilgili paylaşımlarda bulundu. Peki, Doğu Anadolu Gözlemevi sorusunun cevabı nedir? İşte Doğu Anadolu'da yer alan 3170 metre yükseklikteki Türkiye'nin en büyük gözlemevi

Doğu Anadolu Gözlemevi sorusu cevabı nedir? İşte 2022 KPSS’de sorulan Türkiye’nin en büyük gözlemevi sorusunun cevabı!

2022 KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu tamamlandı. Sınava katılan adaylar, sorulan soruların doğru yanıtları için araştırmalarına başladı. Bu noktada ''Doğu Anadolu'da yer alan 3170 metre yükseklikteki Türkiye'nin en büyük gözlemevi'' sorusu en çok araştırılan sorular arasında yerini aldı. Peki, Doğu Anadolu Gözlemevi sorusu cevabı nedir? İşte 2022 KPSS'de sorulan Türkiye'nin en büyük gözlemevi sorusunun cevabı…

KPSS SORUSU: DOĞU ANADOLU GÖZLEMEVİ SORUSU CEVABI NEDİR?

2022 KPSS Lisans Sınavı'nda sorulan Doğu Anadolu'da yer alan 3170 metre yükseklikteki Türkiye'nin en büyük gözlemevi sorusu gündem oldu. ÖSYM henüz cevap anahtarını yayınlamadı. Ancak sorunun doğru yanıtı belli oldu.

DOĞU ANADOLU'DA YER ALAN 3170 METRE YÜKSEKLİKTEKİ TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK GÖZLEMEVİ

CEVABI: Doğu Anadolu'da yer alan 3170 metre yüksekliğindeki Türkiye'nin en büyük gözlemevi "Doğu Anadolu Gözlemevi" olmaktadır.

Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG), Türkiye'nin Erzurum ilinde yer alan astronomik gözlemevidir. Palandöken ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi'ndeki 3.170 metre (10.400 ft) yüksekliğe sahip bir tepede 2012'de inşa edilmeye başladı.

Atatürk Üniversitesi bünyesinde hayata geçirilen gözlemevi, 4 metre (13 ft) çapıyla Türkiye'nin en büyük ve ilk kızılötesi teleskobuna ev sahipliği yapan gözlemevi yakın zaman içerisinde açıldı.

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Doğu Anadolu Gözlemevi sorusu cevabı nedir? İşte 2022 KPSS'de sorulan Türkiye'nin en büyük gözlemevi sorusunun cevabı!
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