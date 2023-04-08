Doğu Anadolu nisanda beyaza büründü

Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Kars, Ardahan ve Tunceli, ilkbaharda etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.önceki gece etkili olan kar yağışı sabaha kadar aralıklarla devam etti. Kentte kar yağışıyla cadde ve sokakların yanı sıra ağaçlar, bitkiler, park ve bahçeler ile otomobillerin üzeri beyaz örtüyle kaplandı. Kent sakinleri, baharın gelmesini beklerken kar yağdığını söyledi.ise kar yağışıyla özellikle kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Sarıkamış ilçesi de etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin 25 metreye kadar düştüğü ilçede, Kars-Erzurum karayolunda araçlar kontrollü şekilde ilerledi.da etkili olan kar yağışıyla kentin yüksek noktaları beyaz örtüyle kaplandı. Kentte soğuk havanın yanı sıra kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.Pülümür ilçesine bağlı Kırkmeşe köyüne 20 santimetre kar yağdı. Köy muhtarı Ali Hıdır Eren, karın bereket olduğunu belirterek yağışa sevindiklerini söyledi.