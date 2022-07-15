Doğu Anadolu’da 15 Temmuz Şehitleri dualarla anıldı

Doğu Anadolu Bölgesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle, kentlerde bulunan şehitlikler ziyaret edildi. Erzurum Valisi Okay Memiş, Sağlık Eski Bakanı Erzurum Milletvekili Recep Akdağ ve beraberindeki kent protokolü kentteki şehit mezarlıklarını ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim okuması ile başlanan programlar ardından mezarlıklara karanfil bırakılması ile sona erdi. Lalapaşa Camisi'nde cuma namazının ardından mevlit ve şehitler için indirilen hatimlerin duası okundu.

Erzincan'da Garnizon Şehitliği'ni ziyaret eden il protokolü, dua edip kabirlere karanfil bıraktı. Programda, İl Müftüsü Burhan Çakır dua etti. Vali Mehmet Makas, vatanın bağımsızlığı, milletin birlik ve beraberliği uğruna gözünü kırpmadan can veren şehitleri şükran ve minnetle andıklarını söyledi. Kars'ta Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ile 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç çelenk sundu.Daha sonra Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Ağrı İl Müftüsü Celal Büyük'ün dua ettiği programda, Vali Yardımcısı İbrahim Şenkon, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Vekili Topçu Albay Serhat Kasalak, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve kurum amirleri, şehitlerin mezarına karanfil bıraktı. Kentteki Ulu Cami'de ise şehitler için mevlit okundu, indirilen hatimlerin duası yapıldı. Ardahan'da ise vatandaşlar ile il protokolü, Halil Efendi Mahallesi'ndeki Ardahan Şehitliği'ni ziyaret etti.Programa, Vali Hüseyin Öner, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Belediye Başkan Vekili Tahsin Bulut, diğer yetkililer ile gazi ve şehit yakınları katıldı. Iğdır'da da Asri Mezarlık'taki şehit kabirleri ziyaret edildi. Şehitliklerde Kur'an-ı Kerim ve dua okundu, mezarlara karanfil bırakıldı. Programa, Vali Hüseyin Engin Saribrahim ve protokol üyeleri katıldı.