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Giriş Tarihi: 10.12.2021

Doğu beyaza büründü

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
MUSA DÜZENCİ MUSA DÜZENCİ
Doğu beyaza büründü
Kar yağışı Doğu Anadolu'yu etkisi altına aldı. Van'ın Başkale ilçesinde önceki gece başlayan kar yağışı, sabaha kadar sürdü. Kar kalınlığı, ilçe merkezinde 30, yüksek kesimlerde ise 80 santimetreye kadar ulaşırken, 43 köy ve mezranın da yolu kapandı. Beyaza bürünen Hakkâri'de de kar kalınlığı ilçe merkezinde 5, yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştı. Araçların kara gömüldüğü Yüksekova'da 10 köy ve 20 mezranın yolu kapandı. Tunceli, Kars ile Erzincan'da da 89 köy yolu ulaşıma kapandı. Sıcaklığın 1 dereceye düştüğü Kars'ta lapa lapa yağan karı gören vatandaşlar, kendilerini sokağa atıp kartopu oynarken, sis nedeniyle bazı uçak seferlerinde gecikmeler yaşandı. Kar yağışı ise hava sıcaklığını 10 derece artırdı. Bir gün önce, bölgede en düşük hava sıcaklığı 18 derece ölçülen Göle'de, karla birlikte sıcaklık eksi 8 dereceye çıktı. Kar yağışlarının aralıklı devam edeceğini bildiren Meteoroloji, bölgedeki hava sıcaklıklarının 2 ile 4 derece azalacağını açıkladı.

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Doğu beyaza büründü
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