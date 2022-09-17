Doğu Demirkol ile Alelade Show başlıyor! Doğu Demirkol Alelade Show konukları kimler, ilk bölümde hangi ünlüler var?

Doğu Demirkol ile Alelade Show Star TV ekranlarında başlıyor. Oyunculardan şarkıcılara birçok ünlü ismi ağırlayacak Demirkol bugün yeni programına başlıyor. Oyuncunun sevenleri ilk bölümü kaçırmamak için Doğu Demirkol Alelade Show saat kaçta başlıyor, hangi gün sorularına yanıt arıyor. Peki, Doğu Demirkol Alelade Show konukları kimler, ilk bölümde kimler var, hangi ünlüler? İşte yanıtlar…
DOĞU DEMİRKOL İLE ALELADE SHOW BAŞLIYOR!
Star TV ekranlarında cumartesi günleri yayınlanacak programın ilk bölümü bugün (17 Eylül 2022) izleyici ile buluşuyor. Talk show programı ile ilk ekranlara gelecek Doğu Demirkol ilk bölüm fragmanını yayınlayarak heyecanını izleyiciler ile paylaştı.
Programın ilk bölümü bu akşam saat 20.00'de yayında olacak.
İşte ilk konuklar!
DOĞU DEMİRKOL KİMDİR?
6 Eylül 1988 Ankara doğumlu olan Aydın Doğu Demirkol, Mersinli avukat bir anneyle Çerkes kökenli Balıkesirli doktor bir babanın oğlu.
Ortaokulu Amasya'da, liseyi ise Ankara'da okudu. İstanbul Üniversitesi'nin bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun oldu.
Önceleri sosyal medya üzerinden çeşitli güldürü videoları hazırlayan Demirkol, 2012 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye adlı yarışmaya katıldı. Sonrasında bir mekânda stand-up gösterisi yaparken komedyen Murat Gençoğlu bir gün onu izleyip kendisinin de dahil olduğu BKM Mutfak'a davet edince 2015 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi'nde Açık Mikrofon başlığıyla gösteriler yaptı.
Ardından Güldür Güldür adlı televizyon programına konuk olarak katılıp kısa bir stand-up gösterisi sunması ile ekranlarda tanınmaya başladı.
2018 yılında Ali Atay'ın yönettiği Ölümlü Dünya filminde canlandırdığı Zafer karakteri ile ilk sinema deneyimini edindi. Aynı yıl 71. Cannes Film Festivali'nde ilk gösterimi gerçekleştirilen, Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini üstlendiği Ahlat Ağacı filminde Sinan Karasu karakteriyle başrolde yer aldı.
Filmleri:
Ahlat Ağacı
Ölümlü Dünya
Bayi Toplantısı
Dizileri:
Tutunamayanlar
Doğu