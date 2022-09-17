Doğu Demirkol ile Alelade Show başlıyor! Doğu Demirkol Alelade Show konukları kimler, ilk bölümde hangi ünlüler var?

DOĞU DEMİRKOL KİMDİR?

6 Eylül 1988 Ankara doğumlu olan Aydın Doğu Demirkol, Mersinli avukat bir anneyle Çerkes kökenli Balıkesirli doktor bir babanın oğlu.

Ortaokulu Amasya'da, liseyi ise Ankara'da okudu. İstanbul Üniversitesi'nin bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Önceleri sosyal medya üzerinden çeşitli güldürü videoları hazırlayan Demirkol, 2012 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye adlı yarışmaya katıldı. Sonrasında bir mekânda stand-up gösterisi yaparken komedyen Murat Gençoğlu bir gün onu izleyip kendisinin de dahil olduğu BKM Mutfak'a davet edince 2015 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi'nde Açık Mikrofon başlığıyla gösteriler yaptı.