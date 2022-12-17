Haberler Yaşam Haberleri Doğu Ekspresi’nin koruyucusu Çapkın
Giriş Tarihi: 18.12.2022

Doğu Ekspresi’nin koruyucusu Çapkın

Doğu Ekspresi’nin koruyucusu Çapkın
DOĞU Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi'nin Ankara-Kars seferleri devam ediyor. Kars İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Belçika Malinois ırkı 4 yaşındaki "Çapkın" adlı bomba arama köpeği de vatandaşların güvenliği için çalışıyor. Çapkın, bavul ve çantalarını hassas burnuyla kontrol ettiği yolcuların eğlencesi oluyor. Çapkın'la fotoğraf çektirip sevgi gösterisinde bulunan yolcular, seyahatlerini hem güvenle hem de keyifli tamamlıyor. Yolculardan Fatma Araboğa "Çapkın bize çok iyi bir yol arkadaşı oldu, çok sevdik, çok akıllı. Yolculuk yaptığımız yerlerde aksi bir durum olmasını istemeyiz. Bu durumda Çapkın'ın da trende olması bizim için çok iyi" dedi. AA

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET 2023 ZAMMI SON DAKİKA: Bakan Bilgin tarihi açıkladı: Uzlaşma sağlayacağız!
EYT SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! Emeklilik için borçlanma hesapları netleşti: Milyonların gözü o tarihe döndü
2023 OCAK EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak? Son enflasyon oranı ile emekli zam oranı açıklanıyor!
Savcı Sayan’dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu İmamoğlu’ndan istifasını istedi
Yalı Çapkını 14. Bölüm fragmanı izle! Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, 14. bölümde neler olacak?
Birgün Gazetesi yazarı Uğur Kutay Hz. Muhammed’e ve İslam’a saldırdı! Soruşturma başlatıldı!
EYT SON DAKİKA: Bütün sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den açıklama! EYT yaş sınırı ne olacak?
İzmir'de mide bulandıran görüntüler! İçeri giren Jandarma ekipleri şaştı kaldı
Altın fiyatları neden düştü? Altına Fed darbesi: Uzman isimden FLAŞ altın yorumu: 1300 TL'ye gider mi?
CHP ve HDP ABD’de buluştu: ‘HDP’ Millet İttifakı'na destek şartını açıkladı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Doğu Ekspresi’nin koruyucusu Çapkın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA