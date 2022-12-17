Doğu Ekspresi’nin koruyucusu Çapkın

DOĞU Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi'nin Ankara-Kars seferleri devam ediyor. Kars İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Belçika Malinois ırkı 4 yaşındaki "Çapkın" adlı bomba arama köpeği de vatandaşların güvenliği için çalışıyor. Çapkın, bavul ve çantalarını hassas burnuyla kontrol ettiği yolcuların eğlencesi oluyor. Çapkın'la fotoğraf çektirip sevgi gösterisinde bulunan yolcular, seyahatlerini hem güvenle hem de keyifli tamamlıyor. Yolculardan Fatma Araboğa "Çapkın bize çok iyi bir yol arkadaşı oldu, çok sevdik, çok akıllı. Yolculuk yaptığımız yerlerde aksi bir durum olmasını istemeyiz. Bu durumda Çapkın'ın da trende olması bizim için çok iyi" dedi. AA