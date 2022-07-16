Doğu ve Güneydoğu’da meydanlar ilk günkü gibi doldu

Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla valilik tarafından gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, vatandaşlar merkez Sur ilçesinde Kurşunlu Camii'ne kadar bando takımı ve erbane ekibi öncülüğünde yürüyüş yaptı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla katılan Diyarbakırlılar, Kurşunlu Camii önünde devam eden programda saygı duruşunda bulundu. Ardından İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu. Etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması, alandaki dev ekranlardan izletilirken, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Türkiye'nin gelişmesini ve kalkınmasını sindiremeyenlerin FETÖ'yü kullanarak vatanı parçalamak ve bölmek üzere darbe girişiminde bulunduğunu anımsattı. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ise, FETÖ'nün milletten gereken karşılığı gördüğünü belirterek, FETÖ'nün yurt içindeki temsilcilerinin adalet önünde hesap verdiğini ve gereken cezaya çarptırıldıklarını söyledi.

BÖLGE HALKI MEYDANLARI DOLDURDU

Siirt'te mehter takımının gösterisi ve dev Türk bayrakları eşliğinde Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi önünde Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü'yle başlayan etkinlik, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda devam etti. Batman'da Atatürk Parkı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Nihat Kök'ün duasıyla devam etti. Şırnak'ta, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 6'ıncı yıl dönümünde Şırnak'ta Vali Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Ak Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla çeşitli programlar düzenlendi. Şırnak Ömer Kabak Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla 102 metrelik dev Türk bayrağı ile Ömer Kabak Meydanı'ndan cumhuriyet meydanına kadar yürüdü.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen binlerce kişi demokrasi nöbeti tuttu. Bingöl'de de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ellerinde Türk bayraklarıyla Direniş Meydanı'na bir araya gelenler şehitleri andı. Tunceli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle valilik önünde program düzenlendi. 15 Temmuz şehitler sergisinin gezilmesiyle başlayan program, saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının dinletildiği programda günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu.

ELAZIĞ'DA DEMOKRASİ YÜRÜYÜŞÜ

Elazığ'da, 15 Temmuz 2016 tarihinde Fethullahçı Terör Örgütü tarafından planlanan hain darbe girişiminin yıl dönümünde tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da çeşitli etkinlikler düzenlendi. İlk olarak İzzetpaşa Camisi önünden valilik binasına kadar kortej yürüyüşü düzenlendi. Daha sonra 15 Temmuz'a ait fotoğrafların yer aldığı 'Türkiye Aşkına' fotoğraf sergisi protokol üyeleri tarafından gezildi. Mehteran takımının gösterisi ile devam eden etkinlikte 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusunda sporcuların 'Demokrasi Elden Ele' sloganıyla ulaştırdıkları Türk Bayrağını Vali Ömer Toraman'a takdim edildi. Daha sonra Kur-an'ı Kerim tilaveti ile etkinlik devam etti.

ŞEHİTLER DUALARLA ANILDI

Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde çeşitli programlar düzenledi. Muş Valiliği tarafından Belediye Meydanında düzenlenen anma programı, protokol üyelerinin 15 Temmuz Fotoğraf sergisini gezmesiyle başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayın görüntüsünün ekrana yansıtılmasıyla devam etti. Sancak koşusunda derece alan sporcular, sancağı Vali İlker Gündüzöz'e teslim etti. Sancağı teslim alan Vali Gündüzöz, sporcularla fotoğraf çektirdi. Mardin'in Midyat İlçesinde, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle yüzlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla Atatürk Parkı'nda buluşup, şehitleri andı, dua etti.

VANLILAR TÜRK BAYRAKLARIYLA YÜRÜDÜ

Van'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir araya gelen yüzlerce vatandaş, İl Emniyet Müdürlüğü önünden Beşyol Meydanı'na kadar yürüdü. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile devam etti. Şiirlerin okunduğu gecede konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Türkiye'nin ilerlemesine, gelişmesine hep beraber katkı sağlayacaklarını söyledi. Bitlis ticaret merkezi önünde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden program ilahilerin ve şiirlerin okunmasıyla devam etti. Programda Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle resim düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı dinletildi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde belediye ve kaymakamlık tarafından organize edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehitler için anma programı yapıldı. Güney Mahallesi Perşembe Pazarı alanında saatlerin 21.00'i göstermesiyle ilçe sakinleri alana akın etti. Yüzlerce Siverekli ellerinde Türk bayraklarıyla alanı doldurdu. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, yapılan dua ile devam etti.